Cagliari-Chievo, venduti 6.500 biglietti

14 ago 2019

Procede spedita la vendita dei biglietti per Cagliari-ChievoVerona, in programma domenica sera alla Sardegna Arena (ore 20.30), partita valida per il terzo turno di Coppa Italia: in due giorni sono stati già acquistati oltre 6.500 tagliandi. Domani, giovedì 15 agosto, il botteghino lato Curva Nord della Sardegna Arena resterà chiuso; sarà possibile acquistare i biglietti per la gara esclusivamente online e nelle ricevitorie autorizzate. Venerdì 16 agosto il botteghino riaprirà secondo i consueti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20.

A Ferragosto chiuderà anche lo Store di Piazza L’Unione Sarda: per i tifosi che vorranno acquistare domani il proprio abbonamento saranno a disposizione il sito TicketOne e le ricevitorie. Venerdì lo Store osserverà orario continuato dalle 10 alle 20; sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20. Domenica chiuso.