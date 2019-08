Verso Cagliari-Chievo

14 ago 2019

Il Cagliari prosegue ad Asseminello la preparazione in vista della gara di Coppa Italia di domenica sera contro il Chievo.

La parte iniziale della seduta è stata dedicata ad una serie di circuiti tecnici e di reattività. I rossoblù sono stati poi suddivisi in due gruppi di lavoro per svolgere esercitazioni didattiche difensive a reparto. Al termine la squadra si è riunita per una verifica attiva, svolta sempre in campo. Infine, partite a campo ridotto alternate a lavori fisici.

Personalizzato per Lucas Castro che come da programma lavora aumentando progressivamente i carichi. A riposo Filippo Romagna, out per una tonsillite.

Domani mattina si replica per una nuova seduta di allenamento.