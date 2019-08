Ripresa ad Asseminello

13 ago 2019

Il Cagliari ha ripreso gli allenamenti ad Asseminello con una doppia seduta, in vista del primo impegno ufficiale della nuova stagione: domenica alla Sardegna Arena i rossoblù sfideranno il Chievo per il terzo turno di Coppa Italia (ore 20.30).

In mattinata la squadra ha faticato in palestra, dove è stata impegnata in esercizi di forza e core stability, agli ordini del preparatore atletico Roberto De Bellis.

Nel pomeriggio, lavoro sul campo col mister Rolando Maran e lo staff tecnico. I rossoblù hanno aperto la seduta con l'attivazione tecnica, seguita da esercizi di possesso palla a tre squadre e da una serie di partitelle a 6 porte. In chiusura, partitella a campo ridotto.

Buone notizie dall'infermeria: si sono allenati regolarmente Filip Bradaric, Kiril Despodov e Daniele Ragatzu. Lucas Castro ha proseguito la sua tabella di lavoro personalizzato, mentre è rimasto ai box Filippo Romagna a causa di una tonsillite.

Domani mattina si torna in campo per una nuova seduta di allenamento.