13 ago 2019

Sono in vendita a partire da oggi, martedì 13 agosto, i biglietti per Cagliari-ChievoVerona, gara del terzo turno di Coppa Italia, in programma domenica 18 agosto alla Sardegna Arena (ore 20.30).

Per questa occasione sono previsti prezzi speciali e promozioni: gli abbonati potranno acquistare il proprio biglietto per ogni settore dello stadio (a eccezione della Sud, che resterà chiusa) con soli 2€; i possessori della Passione Casteddu 19.20 avranno uno sconto del 50% sulle tariffe intere; per usufruire delle due promo basterà recarsi presso il botteghino lato Curva Nord della Sardegna Arena, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20.

Gli Under 12 entreranno in tutti i settori dello stadio con 1€; sono inoltre previste riduzioni per Donne, Over 65, Under 18 e Diversamente abili. In entrambi i casi i tagliandi saranno disponibili, oltre che ai botteghini, online e nelle ricevitorie autorizzate.