Colombatto, oro ai Giochi Panamericani

11 ago 2019

Santiago Colombatto ha conquistato con la seleziona argentina Under 23 la medaglia d’oro ai Giochi Panamericani, che si sono tenuti in Perù.

Allo stadio “San Marcos” di Lima la nazionale Albiceleste si è imposta in finale per 4-1 contro l’Honduras, conquistando un titolo che al calcio argentino mancava da sedici anni.

Colombatto è stato protagonista della gara, impiegato dal CT Fernando Batista per tutti i 90 minuti; di Santiago l’assist per la rete del 2-1 che ha spianato la strada per il successo dell’Argentina.