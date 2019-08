Riapre la campagna abbonamenti

11 ago 2019

+ -

Il Cagliari Calcio annuncia la riapertura della campagna abbonamenti 19.20. Da domani mattina fino al 20 agosto, i nostri tifosi potranno nuovamente assicurarsi il proprio posto alla Sardegna Arena. Lo scorso 31 luglio la campagna si era chiusa con oltre 9.000 tessere sottoscritte in appena 7 settimane.

In questi giorni sono stati tantissimi i sostenitori rossoblù che hanno manifestato la volontà di abbonarsi tramite i vari canali, da qui la decisione di riaprire alle vendite. Altri nove giorni, a disposizione i settori Tribuna Rossa, Tribuna Blu, Distinti Centrali Alti, Distinti Centrali Nord/Sud e Distinti Laterali, quest'ultimo anche per gli Under 12 ad un prezzo speciale.

I tifosi che si abboneranno potranno aderire al programma “Passione Casteddu”, usufruendo ancora del 50% di sconto. Tanti i vantaggi: oltre a un kit di benvenuto, sconti sul merchandising, prelazione sui biglietti, esperienze esclusive da vivere anche a contatto con la squadra.

Gli abbonamenti potranno essere acquistati nel Cagliari 1920 Store di Piazza L'Unione Sarda (tutti i giorni dalle 10 alle 20), online sul sito TicketOne e nelle ricevitorie autorizzate.