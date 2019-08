Forza ed elasticità

10 ago 2019

+ -

Intanto ad Asseminello primo allenamento per il neo acquisto Nahitan Nández; i non convocati per le gare di Istanbul e Catania hanno proseguito nel lavoro personalizzato.



Ora i rossoblù lasceranno Catania per far rientro in Sardegna. La ripresa degli allenamenti è fissata per martedì mattina, quando inizierà la settimana di lavoro che porterà al primo impegno ufficiale di stagione, il debutto in Coppa Italia.