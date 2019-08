Maran: “Il bilancio della preparazione è positivo”

09 ago 2019

Le prime parole di Rolando Maran in conferenza stampa sono di ringraziamento per gli applausi ricevuti dalla gente di Catania. “Ci tengo a farlo, mi hanno accolto nel migliore dei modi”. Sulla partita: “Veniamo da un mese di preparazione, siamo scesi in campo a Istanbul due giorni fa e abbiamo viaggiato di notte dopo la partita per raggiungere la Sicilia; insomma, questa gara l'abbiamo sentita nelle gambe. Ma bene così, ci è servita per dare minutaggio a tutti gli elementi della rosa. Ho visto cose buone e altre meno: nel primo tempo sicuramente avremmo potuto fare qualcosa di più, ma il Catania ha chiuso bene gli spazi e ci ha tolto la possibilità di fare circolare il pallone”.

BILANCIO DELLA PREPARAZIONE

“Senz'altro positivo, per il lavoro svolto, per come ci siamo arrivati e per come ha lavorato la rosa. Siamo in linea con quello che ci siamo prefissati, ovviamente dobbiamo riuscire a dare maggiore ritmo. Andiamo in discesa in vista delle partite che iniziano a contare. Alcuni giocatori si sono aggregati negli ultimi giorni, sappiamo che c'è ancora molto da lavorare, dobbiamo farlo giorno per giorno con grandissima abnegazione e sacrificio”.

LA CONCORRENZA

“Se vogliamo fare qualcosa di più, è giusto alzare la competizione. L'allenatore deve avere la possibilità di scegliere e i giocatori ne devono essere consapevoli. C'è bisogno di tutti nell'arco di un campionato e tutti devono spingere al massimo per farsi trovare pronti al momento della chiamata”.