09 ago 2019

Il Cagliari Calcio comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Boca Juniors il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nahitan Nández: il centrocampista uruguaiano ha firmato un contratto che lo lega al club rossoblù sino al 30 giugno 2024.

Nato a Punta del Este il 28 dicembre 1995, Nández è cresciuto nelle fila del Peñarol e ha esordito nella massima serie uruguaiana a soli 18 anni. In quattro stagioni ha conquistato due volte il titolo nazionale, totalizzando 87 presenze e 8 reti. Nel 2017 è arrivato al Boca Juniors, dove è diventato velocemente uno degli uomini chiave della squadra: con i “Bosteros” ha vinto da protagonista il campionato argentino nel 2017-18 ed è arrivato in finale di Copa Libertadores. Lo scorso maggio ha alzato la Supercopa Argentina.

In Nazionale ha già collezionato ben 27 gare: ha preso parte ai Mondiali di Russia 2018, dove è sceso in campo in tutte le partite che hanno visto impegnata la “Celeste” guidata da Oscar Washington Tabarez.

Calciatore di alto profilo internazionale, prototipo del centrocampista dinamico che ama giocare a tutto campo, box to box, completo nelle due fasi, Nández sa disimpegnarsi nelle varie posizioni della mediana.

Ottima tecnica, gran corsa, capacità di recuperare palloni e far ripartire immediatamente l’azione, visione di gioco: abile tatticamente, sa inserirsi senza palla e trovare la via del gol, anche dalla distanza. Nato leader, autentico combattente, tra le sue spiccate qualità il carattere, la determinazione, la voglia di non arrendersi mai.

Benvenuto in rossoblù, Nahitan!



¡Bienvenido, Nández!

El mediocampista ha firmado por el Cagliari

El Cagliari Calcio anuncia que ha adquirido del Boca Juniors el derecho a la actividad deportiva del jugador Nahitan Nández: el mediocampista uruguayo ha firmado un contrato que lo vincula al club rossoblù hasta el 30 de junio de 2024.

Nacido en Punta del Este el 28 de diciembre de 1995, Nández creció en las filas del Peñarol. Hizo su debut en la liga uruguaya con solo 18 años. En cuatro temporadas ha ganado dos veces el título nacional, totalizando 87 intervenciones y 8 goles. En 2017 llegó al Boca Juniors, donde rápidamente se convirtió en uno de los hombres clave del equipo: con los "Bosteros" ganó el campeonato argentino en 2017-18 y llegó a la final de la Copa Libertadores. En el mayo pasado levantò la Supercopa Argentina.

Ya ha sumado 27 partidos en el equipo nacional: ha participado en el Mundial de Rusia 2018, donde salió al campo en todos los partidos en los que apareció la "Celeste" dirigida por Oscar Washington Tabarez.

Jugador internacional de alto perfil, prototipo del mediocampista dinámico al que le encanta jugar en todos los ámbitos, de área a área, con óptimo rendimiento en los dos tiempos del partido, Nández sabe cómo intervenir en las diversas posiciones de mediocampista.

Excelente técnica, gran carrera, capacidad para recuperar balones y reiniciar la acción de inmediato. Visión de juego: tácticamente experto, sabe jugar entre líneas sin el balón y encontrar el camino hacia la portería, incluso desde la distancia. Líder nato, verdadero luchador, entre sus cualidades sobresalientes: el carácter, la determinación y el deseo de nunca darse por vencido.

Bienvenido a Cagliari, Nahitan!