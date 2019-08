Rifinitura mattutina

09 ago 2019

Il Cagliari è pronto per scendere in campo, questa sera alle 20.30, allo stadio "Angelo Massimino" di Catania contro i rossazzurri padroni di casa. Un altro test importante per la truppa di Rolando Maran, il mister trentino sarà l'apprezzato ex di turno avendo allenato ai piedi dell'Etna dal 2012 al 2014.

Come di consueto nella mattina del giorno di gara, i rossoblù sono scesi in campo per la seduta di rifinitura. Sul prato del centro sportivo "Torre del Grifo", focus sugli ultimi dettagli tattici dopo il risveglio muscolare. La squadra si tratterrà in Sicilia fino a domattina, per poi ripartire alla volta della Sardegna.

Reduce da una stagione ai vertici del girone C di Serie C, conclusa in semifinale playoff, il Catania è una delle favorite per il salto di categoria in cadetteria. Gli etnei hanno allestito una rosa di grande qualità ed esperienza, guidata dal pescarese Andrea Camplone e imperniata sul carisma di tre elementi che al rossazzurro hanno legato una parte importante della loro carriera: Cristian Llama, Marco Biagianti e Francesco Lodi.

Per il Cagliari sarà dunque una verifica importante, l'ultima amichevole prima del debutto ufficiale nel terzo turno di Coppa Italia.