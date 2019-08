Il Cagliari a Catania

08 ago 2019

Archiviato il buon pareggio di Istanbul contro il Fenerbahçe, il Cagliari è già al lavoro per preparare il prossimo impegno contro il Catania, gara amichevole in programma domani, venerdì 9 agosto, allo stadio “Massimino” (ore 20.30).

La squadra è atterrata in Sicilia nella notte, soggiornando nel Centro sportivo “Torre del Grifo” di Catania. I rossoblù si sono allenati qui questo pomeriggio. Due i gruppi: i calciatori maggiormente impiegati nella gara di ieri hanno svolto un lavoro rigenerante; per gli altri esercitazioni sulla fase offensiva per sviluppare le giocate e serie di partitelle a campo ridotto.

Intanto ad Asseminello Bradaric, Castro, Despodov, Pajac e Ragatzu hanno proseguito nel lavoro personalizzato. Domani mattina squadra impegnata in una nuova seduta di allenamento, di sera il match contro i rossazzurri.