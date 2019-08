08 ago 2019

Il Cagliari Calcio annuncia la cessione in prestito sino al termine della stagione 2019-20 del calciatore Roberto Biancu all’Olbia.

Classe 2000, ha esordito in Serie A in Cagliari-Milan del 28 maggio 2017. L’estate successiva si è trasferito proprio all’Olbia, dove ha giocato negli ultimi due campionati di Serie C ben 55 partite con 3 reti.

Nel giro delle nazionali giovanili azzurre, tra U16, U17 e U18 ha già collezionato 27 presenze e 2 gol. Con l’U17 ha partecipato alla fase finale dei campionati europei di categoria, con l’U18 ha contribuito al secondo posto nei Giochi del Mediterraneo.

In Gallura Biancu potrà accrescere il suo bagaglio di esperienza e continuare la sua maturazione tecnica, agonistica e umana.

Buona stagione, Roberto!