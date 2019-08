Maran: “Una partita vera”

07 ago 2019

Note positive per Rolando Maran al termine del test di Istanbul contro il Fenerbahçe. Unica nota stonata, l'infortuno capitato nel finale ad Alessio Cragno: il portierone, nel grande intervento in tuffo effettuato per salvare su una punizione di Ekici, ha subito un trauma contusivo alla spalla destra. “Ma speriamo che per Alessio non sia niente di grave – ha detto il tecnico rossoblù – Per quanto riguarda la gara, è stato un test probante, contro un avversario di ottima caratura e più avanti nella preparazione rispetto a noi, in un stadio caldo: una partita vera, sotto tutti i punti di vista. Era ciò che volevamo. In alcune circostanze abbiamo sofferto da squadra ed è questo che contava di più. Abbiamo rimontato due gol e cercato le misure dall'inizio alla fine. Potremmo anche recriminare per il rigore non concesso a Pavoletti nel primo tempo, che avrebbe potuto cambiare un po' la partita”.

NAINGGOLAN PLAYMAKER

“Radja può giocare in tutti i ruoli del centrocampo. Oggi ho voluto provarlo in quel ruolo, che lui ha ricoperto diverse volte in Nazionale. Ha dato tutto, probabilmente avrebbe potuto rimanere in campo perché aveva ancora energie da spendere, ma ho preferito preservarlo. Si è integrato subito nel gruppo, da campione qual è. Averlo in squadra per noi è un'arma in più e sono sicuro che anche lui sarà felice di stare con noi”.

EQUILIBRIO, SOLIDITA’ E CORAGGIO

“Dobbiamo fissare un paio di concetti, solo il lavoro quotidiano ci permetterà di essere solidi ed equilibrati. Come ripeto spesso, tocca a noi essere artefici delle nostre partite, affrontandole in maniera coraggiosa. Ricordiamoci che questo gruppo se avesse vinto l'ultima gara di campionato sarebbe arrivato al decimo posto. I nuovi stanno dimostrando di avere l'atteggiamento giusto, sono sicuro che col loro contributo potremo toglierci molte soddisfazioni”.