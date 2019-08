Fenerbahçe-Cagliari 2-2

07 ago 2019

Il Cagliari pareggia 2-2 a Istanbul contro il Fenerbahçe allo stadio “Sukru Saracoglu”. Un ottimo risultato conquistato sul terreno di una delle più accreditate squadre turche, rimontando un doppio svantaggio maturato nel primo tempo; i rossoblù non si sono disuniti, hanno continuato a fare la loro partita, con carattere e personalità. Al di là del pareggio, che vale solo ai fini statistici, sono piaciute la compattezza e la volontà messe in campo dagli uomini di Maran. La difesa non ha praticamente mai sofferto le incursioni turche; non è un caso se i gol e il miglior intervento di Cragno sono arrivati soltanto in seguito ai calci piazzati. Un Cagliari già a buon punto anche sotto il profilo atletico, che ha cercato sino alla fine di portare a casa la vittoria: un segnale di mentalità positiva, anche in una gara amichevole.

RIGORE NEGATO A PAVOLETTI

Rolando Maran ricorre subito a Radja Nainggolan: il belga si sistema in cabina di regia, con Rog e Ionita ai fianchi. Il lato destro della difesa è coperto da Cacciatore, coppia centrale composta da Ceppitelli e Klavan, Lykogiannis è a sinistra. Birsa fa il trequartista, alle spalle di Pavoletti e Joao Pedro.

Al 6' lancio di Klavan per Joao Pedro che elude la trappola del fuorigioco e scatta sulla sinistra, cross basso. un difensore turco buca, Birsa alle sue spalle, sorpreso dal maldestro intervento del giocatore turco, non riesce ad intervenire.

Repluca del Fener affidata a Ozan, rasoiata da fuori area che termina sul fondo. Poi è il lungo attaccante Muriqi che manda fuori di testa.

Il Cagliari prova a bucare la difesa gialloblu, sistemata molto alta, con dei palloni in profondità. Al quarto d'ora è Ionita a lanciare Joao Pedro, Bayindir si muove in anticipo e rilancia di piede.

Al 21' episodio controverso: Lykogiannis scende sul versante sinistro palla al piede, assist in verticale per Pavoletti, smarcato solo davanti a Bayindir. Il centravanti rossoblù lo salta con un dribbling a seguire e il portiere turco non può fare altro che metterlo giù. Rigore indiscutibile testimoniato anche dalle immagini televisive, l'arbitro invece lascia correre.

Un minuto più tardi ha successo il pressing alto portato dai rossoblù: Pavoletti strappa il pallone a Bayindir, ma Rog perde l'attimo per la conclusione a porta vuota.

DOPPIO VANTAGGIO TURCO

La partita è vivace, non c' un attimo di pausa. Il Cagliari ribatte Fenerbahçe insidioso al 29' con un gran destro dell'attivissimo Moses, che sfiora la traversa. Nuovamente Moses al 31' fa partire un traversone basso, Klavan è bravo ad arrivare primo sul pallone in scivolata e ad allontanare il pericolo.

Al 35' turchi in vantaggio. Calcio di punizione dal limite mirabilmente calciata dall'ex Inter Emre, traiettoria perfetta che si infila sotto la traversa. Al 41' i padroni di casa sfiorano il raddoppio: ancora protagonista Emre, punizione per Muqiri che arpiona il pallone alle spalle dei difensori e lo spedisce alto.

Al 44' Cragno para su un tiro di Moses. Nel 1' di recupero, i rossoblù incassano il raddoppio: l'azione è una prodezza di Ozan, che parte dalla trequarti, si procura lo spazio per la conclusione e fa partire un destro angolato sul quale Cragno nulla può.

2-0 al riposo, un risultato davvero troppo penalizzante per un buon Cagliari.

UNO-DUE FIRMATO HAN E JOAO PER IL PAREGGIO

Due sostituzioni per i rossoblù nell'intervallo: Mattiello per Cacciatore e Han al posto di Birsa. Joao Pedro arretra nella posizione di trequartista, il nord coreano si sistema in avanti al fianco di Pavoletti.

Han entra subito in partita e al 54' con un suo gol il Cagliari riduce le distanze: lancio in profondità di Nainggolan ad innescare lo scatto del nord coreano, uno contro uno con Sadik, tiro da fuori area e trafigge il entrato Tekir, non sicuro nella circostanza.

Al 61' dentro Cigarini per Nainggolan.

Al 63' i rossoblù pareggiano: Joao Pedro prende il tempo al neo entrato Reyes, che è costretto a stenderlo in area. Stavolta l'arbitro non può esimersi dall'indicare il dischetto. Lo stesso Joao, freddissimo, spiazza Tekir e firma il 2-2.

Al 70' ottimo pallone recuperato dai rossoblù al limite, Cigarini invita al tiro Rog, il croato colpisce col sinistro troppo di esterno, tiro impreciso.

VALZER DI SOSTITUZIONI

Triplo cambio nel Cagliari al 73': entrano Pinna, Oliva e Cerri per Lykogiannis, Rog e Pavoletti. A dieci minuti dal termine Deiola rileva Joao Pedro, tra i migliori in campo.

All'82' sale in cattedra Alessio Cragno, che vola sulla sua destra a deviare sul palo una punizione da fuori area di Ekici. Il portierone rossoblù nell'occasione si infortuna e viene sostituito tra i pali da Rafael.

CERRI SFIORA LA VITTORIA

All'89' il Cagliari ha addirittura la palla per il ribaltone: Cerri, pescato oltre la linea difensiva turca da un lancio di Klavan, stoppa col petto a seguire, prova il pallonetto davanti a Tekir che gli chiude lo specchio, raccoglie Mattiello, cross arretrato fermato dalla difesa turca.

Dopo 3 minuti di recupero, il direttore di gara fischia la fine. Il Cagliari tornerà in campo venerdì per affrontare il Catania allo stadio “Massimino”, nell'ultimo collaudo prima dell'impegno di Coppa Italia.

FENERBAHCE: Bayindir (46' Tekir), Isla (84' Saglam), Jailson (61' Reyes), Sadik (75' Okan), Dirar (46' Akbulut), Moses (75' Ekici)), Ozan, Emre (46' Potuk), Kruse (75' Kadioglu), Rodrigues (61' Turuc), Muriqi (75' Sayyadmanesh) - All.: Yanal.

CAGLIARI: Cragno (84' Rafael), Cacciatore (46' Mattiello), Ceppitelli, Klavan, Lykogiannis (73' Pinna), Rog (73' Oliva), Nainggolan (61' Cigarini), Ionita, Birsa (46' Han), Pavoletti (73' Cerri), Joao Pedro (80' Deiola) – All.: Maran.

ARBITRO: Guzenge.

RETI: 35' Emre, 45' Ozan, 54' Han, 63' Joao Pedro rigore.