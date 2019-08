Ripresa degli allenamenti

05 ago 2019

Dopo una giornata di riposo, i rossoblù si sono ritrovati nel pomeriggio ad Asseminello per riprendere gli allenamenti.

La seduta è cominciata in palestra. A seguire, la squadra si è trasferita sul campo: attivazione tecnica, esercitazioni di sviluppi offensivi e partitella a metà campo.

Primo allenamento di Radja Nainggolan con la squadra.

In gruppo Cacciatore; personalizzato per Bradaric (affaticamento muscolare), Pajac, Castro e Despodov. Infine, Ragatzu ha interrotto l'allenamento per un fastidio al flessore destro.

Domani mattina è in programma una nuova seduta. Nel pomeriggio, la partenza alla volta di Istanbul, dove mercoledì sera il Cagliari affronterà in amichevole il Fenerbahçe (ore 19.30 italiane).

Dalla Turchia la comitiva rossoblù raggiungerà la Sicilia: venerdì 9 si giocherà Catania-Cagliari allo stadio “Massimino”, altro collaudo precampionato (ore 20.30).