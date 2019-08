Amichevole contro il Catania

05 ago 2019

Il precampionato del Cagliari si arricchisce di un altro appuntamento. I rossoblù scenderanno in campo il 9 agosto allo stadio "Angelo Massimino" di Catania per affrontare i rossazzurri guidati da Andrea Camplone.

Dopo la partita del 7 agosto in Turchia, all'Ulker Stadium contro il Fenerbahce, il gruppo sbarcherà direttamente in Sicilia per quello che sarà l'ottavo test dell'estate rossoblù. A quel punto mancherà poco più di una settimana al debutto ufficiale del gruppo di Rolando Maran, nel terzo turno di Coppa Italia. Il tecnico vestirà tra l'altro i panni dell'ex di turno, avendo allenato in terra etnea per due stagioni.

Catania-Cagliari propone un affascinante derby delle isole che nel passato ha registrato alcune prodezze memorabili nella storia del Cagliari. Impossibile, infatti, dimenticare la splendida pennellata di Gianfranco Zola il 7 settembre 2003 (primo gol in campionato con la maglia rossoblù per "Magic Box"), la rovesciata di Daniele Dessena il 18 ottobre 2009, e la magia di pura tecnica e rapidità firmata da Victor Ibarbo il 4 dicembre 2011.