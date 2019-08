Bentornato, Radja!

05 ago 2019

+ -

Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisto delle prestazioni sportive del calciatore Radja Nainggolan per la stagione sportiva 2019/2020: il centrocampista arriva da FC Internazionale con la formula del prestito.

Il “Ninja” è tornato a casa: ha ascoltato il cuore, ha scelto di riabbracciare il popolo rossoblù. Quella gente che lo aveva accolto, adottato come un figlio e per questo mai dimenticato. Nato ad Anversa, in Belgio, cresciuto calcisticamente in Italia, Nainggolan arrivò nell’Isola a soli 22 anni: un calciatore molto promettente, ma in cerca di consacrazione. Non sapeva Radja che Cagliari sarebbe stata per lui la stella polare verso il cammino per diventare poi uno dei centrocampisti più forti al mondo.

Ci volle poco per accattivarsi le simpatie dei tifosi rossoblù: il suo spirito guerriero, la grinta, la voglia di condurre la squadra alla vittoria. Sempre in prima linea, pronto a ribattere colpo su colpo, a sradicare in scivolata palloni dai piedi di avversari attoniti, che neppure si erano accorti del suo arrivo, in pure stile “ninja”. E poi le prodezze balistiche: come il gol segnato alla Sampdoria, a Marassi, un prodigio di forza e tecnica. Trascinatore, esempio per i compagni. In quattro stagioni e mezzo con il Cagliari, 137 partite e 7 gol.

Quando nel gennaio 2014 arrivò il momento di andar via, non fu facile. Tanta commozione, ma una consapevolezza: sarebbe stato soltanto un arrivederci. A Roma Nainggolan ha proseguito nella sua crescita esponenziale, eletto anche lì a beniamino dei tifosi: uno dei momenti più esaltanti in giallorosso il raggiungimento della semifinale di Champions League nella stagione 2017-18, dopo aver battuto il Barcellona e sfiorato l’impresa di andare in finale, grazie anche ad una sua doppietta contro il Liverpool nella gara di ritorno all’Olimpico. Chiuderà la sua esperienza nella Capitale con 203 gare, di cui 24 in Champions League e 13 in Europa League, e 33 reti: top player di livello assoluto.

Nel 2018-19 si trasferisce così all’Inter, dove totalizza 36 gare, segna 7 gol, compreso quello che dà ai neroazzurri la qualificazione alla Champions League.

Ora Nainggolan è di nuovo un calciatore del Cagliari, pronto a mettere a disposizione della squadra la sua grande forza, la sua personalità, la sua esperienza internazionale.

Bentornato, Radja!