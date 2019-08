Oliva: “Sono pronto”

03 ago 2019

+ -

Christian Oliva è una delle note più positive di questo precampionato del Cagliari. Il giovane centrocampista uruguayano si è fatto ammirare per senso della posizione e pulizia di tocco anche nel test di oggi a Friburgo. “Nel primo tempo i tedeschi pressavano molto, non era facile uscire col pallone tra i piedi. Nell'intervallo abbiamo parlato col mister e siamo riusciti a trovare le giuste contromisure; nei secondi 45' siamo andati molto meglio”.

L’ADATTAMENTO AL CALCIO ITALIANO

“Sono arrivato a gennaio ma i primi sei mesi li ritengo di adattamento alla nuova realtà. Non è stato facile per me; in Italia si gioca molto di prima intenzione, in Uruguay si tiene di più il pallone, hai più tempo per pensare. Ho aspettato il mio momento, adesso vediamo quel che succederà, sono a pronto, a disposizione dell'allenatore”.