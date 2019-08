Maran: “Abbiamo avuto lo spirito giusto”

03 ago 2019

+ -

Rolando Maran nell'analisi della giornata si sofferma sul primo incontro: “All'inizio siamo andati un po' fuori giri contro una squadra più pronta di noi sotto il profilo atletico. Negli spogliatoi ci siamo detti che dovevamo svolgere una fase di attesa diversa perché non avevamo le energie necessarie per il pressing e non potevamo essere lucidi una volta riconquistato il pallone; tornati in campo, abbiamo messo in pratica i nostri propositi e le cose sono migliorate. Non abbiamo più rischiato nulla e abbiamo portato a casa il risultato: anche questi sono fattori da tenere nella dovuta considerazione. Stiamo crescendo, dobbiamo ancora migliorare, ma è normale che sia così”.

LO SPIRITO GIUSTO

“Anche nei momenti di difficoltà siamo rimasti squadra e siamo cresciuti all'interno della partita. Abbiamo affrontato l'impegno con lo spirito giusto, nonostante la fatica fosse tanta: giocare alle 14.30 non è stato semplice. Ci sono grandi margini di miglioramento ma stiamo lavorando nel migliore dei modi”.