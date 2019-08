Doppio confronto col Friburgo

03 ago 2019

+ -

Una vittoria e una sconfitta per il Cagliari nelle due partite amichevoli contro il Friburgo giocate oggi allo “Schwarzwald Stadion” della città tedesca. I rossoblù hanno vinto 1-0 il primo match e perso il secondo col punteggio di 4-1.

Il mister Maran ha schierato due formazioni completamente diverse nelle due gare in programma: evidente l'idea di fare disputare novanta minuti a tutti gli effettivi della rosa, per aumentare il minutaggio e accelerare il raggiungimento della miglior condizione. Una trasferta positiva, contro un avversario più avanti con la preparazione. Da sottolineare la presenza sugli spalti di circa 200 tifosi sardi, molti dei quali residenti in Germania ma tanti anche quelli arrivati per l'occasione da nazioni confinanti. I sostenitori rossoblù si sono fatti sentire, hanno incoraggiato la squadra con un tifo genuino e appassionato.

Prossimo test internazionale mercoledì a Istanbul contro il Fenerbahce (ore 20 italiane).

GAME 1: FRIBURGO-CAGLIARI 0-1

Decide un gol di Joao Pedro al 57': assist di Birsa in verticale a smarcare il brasiliano solo davanti alla porta, gran sinistro, imparabile per Schwolow. Un ottimo Cagliari, venuto fuori alla distanza: se nei primi 45' la squadra di Maran ha sofferto la pressione di un Friburgo propositivo e chiaramente più in palla con la preparazione, la ripresa è stata tutta di marca rossoblù. Si sono viste personalità, organizzazione, compattezza. Le doti di palleggio dei vari Oliva, Rog e Birsa nell'eludere il pressing portato avanti dal Friburgo, sin lì asfissiante. In avanti, sempre pungente Joao Pedro, che al 51' aveva già sfiorato il gol, con un destro di prima intenzione su tocco al volo di Birsa, finito di pochissimo sul fondo. Note più che confortanti anche dalla difesa, diretta magistralmente da Ceppitelli e Klavan, mentre Cragno, tutto sommato poco impegnato, ha salvato il risultato al 71' con una prodezza su punizione di Waldschmidt che aveva attraversato la barriera. Null'altro da segnalare sino al termine, se non un tiro di Frantz al 92', sugli sviluppi di un calcio piazzato, centrale e ben neutralizzato da Cragno.

FRIBURGO: Schwolow, Lienhart, Heintz, Gunter, Schmid, Borrello, Frantz, Hofler, Jeong (78' Kammerbauer), Waldschmidt, Petersen – All.: Streich.

CAGLIARI: Cragno, Mattiello, Klavan, Ceppitelli, Lykogiannis, Rog (78' Cigarini), Oliva, Ionita (85' Deiola), Birsa (73' Pisacane), Pavoletti, Joao Pedro – All.: Maran.

ARBITRO: Fritsch di Bruchsal.

RETE: 57' Joao Pedro.

GAME 2: FRIBURGO-CAGLIARI 4-1

Maran manda in campo una formazione rivoluzionata, che si schiera col 3-5-2. La partita si gioca su ritmi meno veloci rispetto al primo incontro. Il risultato matura nel primo tempo. Cerri porta in avanti i rossoblù al 5': prontissimo il centravanti a toccare in rete intervenendo in spaccata su un passaggio suicida del portiere Thiede. Una doppietta del centravanti Holer, al 15' con un tocco sul secondo palo e al 25' su veloce ripartenza dopo un rimpallo su Pajac, ribalta il punteggio. Al 27' il 3-1, opera di Koch, che devia di testa nell'angolo lontano su angolo da sinistra.

Nella ripresa, al 58' arriva anche il quarto gol, grazie ad un tap-in di Schlotterbeck all'altezza del secondo palo. In campo nei minuti finali anche i giovani Gagliano e Lombardi.

FRIBURGO: Thiede, Schlotterbeck, Koch (61' Kammerbauer), Abrashi, Ravet (73' Leopold), Gondorf, Sallai, Tempelmann, Rudlin (73' Barbosa), Nieland (68' Kath), Holer (68' Kleindienst) - All.: Streich.

CAGLIARI: Rafael, Pisacane, Romagna, Walukiewicz, Pinna, Deiola, Cigarini (84' Lombardi), Biancu, Pajac, Cerri (84' Gagliano), Ragatzu – All.: Maran.

ARBITRO: Brombacher di Kandern.

RETI: 5' Cerri, 15' e 21' Holer, 25' Koch, 58' Schlotterbeck.