Focus sulla fase difensiva

01 ago 2019

Giovedì intenso per il gruppo di Rolando Maran, che ha svolto due allenamenti in vista della doppia amichevole di sabato contro il Friburgo: alle 14.30 e alle 17 si scenderà in campo allo Schwarzwald-Stadion, entrambi i match verranno trasmessi in diretta streaming sui nostri canali.

Al mattino la squadra ha svolto un lavoro di forza e una seduta di test in palestra, sotto l'occhio vigile del professor Roberto De Bellis. Sul campo, invece, spazio alle esercitazioni a reparti sulla fase difensiva. Nel pomeriggio, dopo il riscaldamento in palestra e l'attivazione tecnica, attenzione ancora alla fase difensiva con un lavoro collettivo. Chiusura con le partitelle del torneo a tre squadre.

Buone notizie dall'infermeria: Deiola, Pajac e Rafael hanno svolto l'intero allenamento con i compagni, parzialmente in gruppo Cacciatore. Programma personalizzato per Castro e Despodov.

Venerdì mattina si torna in campo, nel pomeriggio la partenza alla volta di Basilea e il trasferimento a Friburgo.