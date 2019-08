01 ago 2019

La Lega Calcio di Serie A ha ufficializzato gli anticipi e i posticipi delle prime due giornate di campionato.

Il programma non coinvolge il Cagliari, in campo contro Brescia e Inter la domenica sera alla Sardegna Arena con inizio alle ore 20.45. Le due gare saranno trasmesse in diretta su Sky.