Chiusa la campagna abbonamenti

01 ago 2019

+ -

Si è conclusa la campagna abbonamenti per la stagione 2019-20: in poco più di 7 settimane sono stati oltre 9.000 i tifosi che hanno deciso già da ora di sostenere il Cagliari in ogni partita casalinga e di vivere fianco a fianco con la squadra un’annata che sarà speciale per tutto il popolo rossoblù.

Una dimostrazione di affetto e fiducia incondizionata. La campagna era iniziata il 10 giugno con la prelazione dedicata agli abbonati della scorsa stagione: subito oltre 4.000 le tessere rinnovate. Poi la vendita aperta a tutti i tifosi, lanciata con un video emozionale – realizzato dall’agenzia Riganera di Cagliari – che ha avuto come protagonisti i tifosi: tutti uniti dall’amore per i colori rossoblù, un vento di passione che soffia per le città e gonfia a vele spiegate la nave Cagliari, trascinandola verso nuovi affascinanti orizzonti.

Agli abbonati per questa stagione va allora il più sentito ringraziamento da parte del Club.

“Con tutto il fiato che hai”, sempre Forza Casteddu!