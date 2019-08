Di nuovo in campo

31 lug 2019

La truppa rossoblù è tornata al lavoro in quel di Asseminello: nella testa e nelle gambe ci sono le settimane in altura e le quattro amichevoli disputate, ora il focus è sulla doppia sfida di Friburgo. Sabato 3 agosto si giocheranno due partite, una alle 14.30 e l'altra alle 17 che saranno trasmesse in diretta streaming sui nostri canali.

Oggi pomeriggio, dopo la fase di attivazione e mobilità, il gruppo ha lavorato a reparti sulla tecnica offensiva, per poi passare all'esercitazione sul possesso palla a tre squadre. Chiusura con la partita a campo ridotto.

Buone notizie arrivano da Alessandro Deiola: il suo cammino verso il rientro in gruppo procede spedito e ha svolto gran parte dell'allenamento con la squadra. Stesso discorso per Fabrizio Cacciatore. Programma personalizzato per Rafael e Kiril Despodov, ha lavorato in differenziato Marko Pajac, che soffre per i postumi di un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra rimediato contro il Leeds.

Giovedì è in programma una doppia seduta, venerdì pomeriggio si parte per Friburgo.