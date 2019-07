La Primavera si raduna

29 lug 2019

+ -

Tutto è pronto per la seconda stagione consecutiva dei rossoblù di Max Canzi nel campionato Primavera 1. Martedì 30 luglio il gruppo si ritroverà di buon mattino ad Asseminello per poi svolgere il primo allenamento della stagione. Ritmi serrati nel centro sportivo sino a domenica 4 agosto, poi tutti a Isili per un'altra settimana di lavoro che si chiuderà il 13.

Diverse facce nuove ma anche numerose conferme, nel segno di una continuità che dovrà essere maestra per proseguire l'ottimo cammino intrapreso nella scorsa stagione, quella dei record e del sogno playoff scudetto sfumato nel modo più amaro. Una delusione dalla quale ripartire, con rinnovata ambizione e la novità della regola che permette di utilizzare più "fuoriquota" (i classe 2000) rispetto al passato.

Ci sono Ladinetti e Gagliano, freschi di primo contratto da professionista. Con loro gli altri reduci dell'ultima annata: da Cannas e Contini, passando per Kanyamuna, Lombardi, Manca, Marigosu e Porru.

"Vogliamo ripartire dalla delusione di quel Cagliari-Torino 2-2", dice Daniele Conti, coordinatore tecnico della Primavera e figura fondamentale non solo nell'affiancamento di squadra e tecnici, ma anche per quanto riguarda l'incarnare i valori e l'identità rossoblù. "Veniamo da una cavalcata strepitosa, emozionante, nella quale la consapevolezza del gruppo si è rafforzata assieme ad un progetto tecnico solido. L'obiettivo è proseguire sul sentiero intrapreso, trovando nuove motivazioni e guardando ad un ulteriore salto in avanti. Bisogna però ricordare che il Primavera 1 è un campionato durissimo, con le squadre migliori e incerto sino all'ultimo per quanto riguarda la lotta in testa e in coda. Per questo dobbiamo approcciarci alla stagione con fiducia ma anche umiltà".

Questa la lista completa dei convocati, ai quali nei prossimi giorni potrebbero aggiungersi altri elementi una volta espletate le visite mediche:

Portieri: Mirko Atzeni (2002), Giuseppe Ciocci (2002), Davide Piga (2002)

Difensori: Aly Nader (2000), Salvatore Boccia (2001), Damiano Cancellieri (2001), Andrea Carboni (2001), Francesco Cusumano (2001), Iure Iovu (2002), Fabio Porru (2000)

Centrocampisti: Bruno Conti (2002), Gabriele Dore (2001), Abel Kanyamuna (2002), Riccardo Ladinetti (2000), Alessandro Lombardi (2000), Federico Marigosu (2001)

Attaccanti: Daniele Cannas (2001), Gianluca Contini (2001), Jacopo Desogus (2002), Luca Gagliano (2000), Massimiliano Manca (2002)