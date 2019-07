Giulini: “Abbiamo tutti gran voglia di far bene”

29 lug 2019

+ -

Il presidente rossoblù Tommaso Giulini si è espresso al termine del sorteggio del calendario della Serie A 2019-20: “Inizia una stagione molto importante e densa di significati per tutti noi: sarà quella dei cent’anni di storia di questa Società, in cui festeggeremo anche il 50° anniversario dello scudetto. Le motivazioni sono davvero forti: vedo in tutti, dal Direttore Carli a mister Maran e ai ragazzi, una gran voglia di far bene. Il Club è al lavoro per costruire una rosa forte e competitiva, che dovrà essere in grado di andare a giocarsela in ogni campo, sempre a testa alta, a prescindere dal nome dell’avversario e da quando lo affronterà. Una squadra con grinta, personalità e tanto cuore che faccia divertire e che riempia di orgoglio la sua gente. Alla Sardegna Arena così come in ogni stadio della Penisola, l’affetto dei nostri tifosi non manca mai, con il loro supporto saremo più forti”.

“Cragno e Pavoletti hanno ricevuto offerte importanti da parte di altre squadre, hanno deciso di rimanere con noi; il fatto di avere dei calciatori bandiera nell’anno del Centenario è una buona base dalla quale ripartire”.

Sull’esordio in campionato che opporrà i rossoblù al Brescia alla Sardegna Arena: “Nell’ultimo confronto casalingo vincemmo abbastanza nettamente. Speriamo che quel precedente sia di buon auspicio”.