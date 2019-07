Maran: "Saremo pronti per il debutto"

29 lug 2019

Questo il commento di mister Maran, una volta ufficializzato il calendario del campionato 2019-20: “In Serie A non ci sono partite facili, però le prime gare sono spesso le più insidiose, non è possibile conoscere in anticipo il grado di preparazione raggiunto dalle squadre avversarie. Partendo comunque dal presupposto che prima o poi bisogna incontrarle tutte, il calendario ha un valore relativo: dovremo pensare innanzitutto a noi stessii".

"Stiamo lavorando per arrivare carichi e con la condizione migliore possibile all'esordio in campionato. Debutteremo di fronte ai nostri tifosi, ci teniamo a partire bene e a regalar loro la prima gioia di questa nuova stagione”.