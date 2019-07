Domenica in campo

28 lug 2019

Dopo il buon test di ieri contro il Leeds, il Cagliari si è allenato questa mattina ad Asseminello. Una seduta dedicata soprattutto alla parte atletica, iniziata nella palestra del centro sportivo: per i rossoblù di mister Maran serie di esercizi su mobilità ed elasticità. La squadra si è poi spostata in campo per svolgere, sempre sotto la supervisione del preparatore atletico Roberto De Bellis, un lavoro di potenza aerobica misto.

Lavoro personalizzato per Fabrizio Cacciatore, Kiril Despodov e Rafael; Alessandro Deiola segue una tabella di lavoro personalizzata per recuperare dall’infortunio al ginocchio destro.

Chiuso il ritiro, la squadra godrà ora di alcuni giorni di riposo. La ripresa è fissata per mercoledì pomeriggio, quando il Cagliari sarà già proiettato verso i prossimi match internazionali: il 3 agosto sarà ospite del Friburgo. Al Schwarzwald-Stadion in programma due amichevoli per impegnare tutti i calciatori a disposizione: la prima avrà inizio alle 14.30, l’altra alle 17. I rossoblù saranno poi di scena a Istanbul il 7 agosto: all’Ulker Stadium alle ore 21 locali (le 20 in Italia) l’amichevole contro il Fenerbahçe.