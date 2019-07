Maran: “Buone idee e sacrificio”

27 lug 2019

+ -

Una nuova tappa sulla strada della miglior condizione: Rolando Maran è soddisfatto al termine della partita amichevole contro il Leeds United. “La ritengo l'ultima partita del ritiro, domattina concluderemo la prima fase della preparazione. Ho avuto le risposte che cercavo, nella prima mezz'ora la squadra ha tenuto i ritmi giusti, poi ovviamente ha fatto capolino la fatica ma è un buon segno, vuol dire che in ritiro abbiamo lavorato in modo intenso. Sia nel primo che nel secondo tempo si sono viste freschezza e idee giuste, siamo andati al tiro diverse volte. Quando siamo andati in difficoltà, fatto normale dato che affrontavamo una squadra pronta per iniziare il suo campionato, sono emersi altri fattori: lo spirito di sacrificio, la voglia di essere squadra. Affrontando una compagine più avanti di noi nella preparazione, sapevamo di correre dei rischi, ma era giusto farlo perché dobbiamo abituarci a vivere le difficoltà e a trovare la maniera per risolverle. Oggi è stato un bel test, che ci ha dato buone indicazioni”

RIPARTIRE DA UNA BASE CONSOLIDATA

“L'esperienza dell'anno scorso ci permette di partire da una base più ampia e lavorare in un altro modo. Era importante per noi cercare di creare un DNA il più forte possibile e migliorarlo all'interno del nostro percorso. La conoscenza è un vantaggio, così come la duttilità di molti giocatori. Vogliamo continuare a lavorare al meglio per arrivare preparati ai primi impegni che contano”.

LA DIFESA A TRE

“Le partite precampionato sono fatte anche per sperimentare, quindi ho riprovato ad un certo punto la difesa a tre che avevo messo in campo contro la Feralpisalò. Era l'occasione giusta per farlo, anche visto l'organico a disposizione. Dovremo essere pronti a variare lo schema di gioco a seconda delle esigenze, quindi è giusto testarlo prima dell'inizio del campionato”.

IL MISTER DEL CENTENARIO

“Per me è un motivo di orgoglio. Sarà un anno importantissimo per la nostra Società e per i tifosi, sono felice di essere l'allenatore in questa stagione speciale”.