Cagliari-Leeds United 1-1

26 lug 2019

Pareggio, 1-1, per il Cagliari contro il Leeds United nel debutto stagionale alla Sardegna Arena. Partita vera, vigorosa e robusta, tra i rossoblù chiaramente alla ricerca della miglior condizione e una squadra inglese alla vigilia dell'esordio nel suo campionato. Non sono mancati i contatti fisici, con tackles anche duri. Si è visto un Cagliari convincente, che ha esibito squarci di bel gioco. Positiva la “prima” del neo acquisto Rog, ma tutti i giocatori chiamati in causa da mister Maran si sono disimpegnati bene. Un test di ottima fattura, utile a mettere altro minutaggio nelle gambe oltre che ad alzare il livello di agonismo, in vista degli impegni che contano.

BIRSA TRAFIGGE CASILLA

Maran parte col prediletto 3-4-1-2: davanti a Cragno, si piazzano Mattiello, Ceppitelli, Klavan e Lykogiannis; i tre di centrocampo sono Ionita, Oliva e Rog; Birsa fa il trequartista a innescare Pavoletti e Joao Pedro.

Dopo una buona partenza rossoblù, va al tiro il Leeds al 12' con Klich: il polacco penetra in area dalla destra, palla a lato.

Al 14' il Cagliari sblocca il risultato con una splendida combinazione, condotta tutta in velocità: Ionita dalla destra pennella un cross al limite dell'area per Pavoletti, deviazione col petto del centravanti, intelligente velo di Joao Pedro a liberare Birsa, il cui sinistro rasoterra non dà scampo al portiere Casilla.

AZIONI DA UNA PARTE E DALL'ALTRA

Al 18', su cross basso dalla sinistra di Davis, Bamford arriva con un attimo di anticipo su Klavan, puntata che comunque non impensierisce Cragno.

Al 21' Rog si prende la scena: impressionante coast to coast palla al piede del nuovo acquisto rossoblù che giunto appena fuori area serve un pallone delizioso a Birsa, il sinistro dello sloveno è pronto, ma trova l'opposizione di Casilla in tuffo.

Risposta Leeds al 24': gran palla in profondità di Klich che taglia la difesa rossoblù, fortunatamente la misura del lancio non è precisissima e Bamford non giunge in tempo all'appuntamento.

Ancora una buona iniziativa rossoblù alla mezz'ora: uno-due Lykogiannis-Birsa, l'esterno greco fionda un pallone velenoso al centro, buco di White, Joao Pedro è in ritardo di pochissimo.

Il Cagliari inizia a sentire la fatica, come d'altronde era prevedibile con un paio di settimane di preparazione nelle gambe, escono fuori gli inglesi. Al 36' però Rog cade in area dopo un contatto con un difensore, l'arbitro Marini lascia correre. Poco dopo un tiro di Bamford al volo si perde sul fondo. Al 38' sale sugli scudi Cragno, strepitosa la parata su conclusione a botta sicura di Klich.

IL LEEDS LA RIEQUILIBRA SU RIGORE

Sono sette i cambi operati da Maran dopo l'intervallo. Iniziano all'attacco i rossoblù, ma in pratica sul capovolgimento di fronte pareggiano i Peacocks. Scende e crossa dalla sinistra Davis, Klich al momento di battere a rete in area viene spinto da Bradaric. Rigore che lo spagnolo Hernandez trasforma con un lob a scavalcare Cragno.

Immediata la reazione del Cagliari: Ionita dal settore di sinistra mette in area, è Pinna, uno dei più piccoli in campo, a colpire di testa, Casilla blocca. Al 58' ancora rossoblù pericolosi: angolo di Pajac, traiettoria lunga, la raccoglie dalla parte opposta Pisacane che si esibisce in una spettacolare rovesciata rimettendo il pallone in area, tocca Cerri, Olvia di esterno destro centra per Joao Pedro, il cui colpo di testa da ottima posizione schiacciato, consegna la sfera tra le braccia del portiere. Brivido al quarto d'ora per la Sardegna Arena: fuga e cross di Bamford per Hernandez, rigore in movimento spedito alle stelle.

Primo cambio nelle file del Leeds al 61': Clarke rileva Costa. Un minuto dopo Pisacane è ancora bravissimo a deviare in angolo un tiro di Bamford.

IL CAGLIARI PASSA AL 3-5-2

Nuovi cambi al 64': Maran inserisce Romagna per Ionita e Cigarini per Joao Pedro. La squadra si sistema con il 3-5-2, il trio di difesa composto da Romagna, Walukiewicz e Pisacane. Nel Leeds, Bogusz al posto di Klich.

Ottima chance per il Cagliari al 69', Cerri di testa manda alto un bel cross di Pajac.

Si continua a cercare il gol da una parte e dall'altra, la gara rimane aperta. Al 70' Bamford trova un varco per lanciare in profondità il neo entrato Bogusz. Il giocatore inglese, partito in posizione molto dubbia, sfugge a Romagna e centra per Clarke, tiro a botta sicura e Cragno è monumentale a ribattere col corpo. Tre minuti più tardi il portierone lascia il posto ad Aresti tra gli applausi del pubblico.

Simone dimostra subito di non essere da meno, sventando in angolo una bordata di Phillips.

ULTIMI BRIVIDI

Non è finita: all'85' Leeds in dieci per l'espulsione di Phillips, reo di una brutta entrata a centrocampo su Pinna. All'87' Cigarini lancia in area per lo stesso Pinna, sponda all'indietro per Cerri, destro forte ma centrale, Casilla si salva. Ancora Cerri ha la palla buona all'88, su assist al volo di Pajac, ma il numero 9 rossoblù arriva con un attimo di ritardo.

Ultima nota di cronaca, l'ingresso di Marigosu al 91' al posto di Oliva.

CAGLIARI: Cragno (73' Aresti); Mattiello (46' Pinna), Ceppitelli (46' Pisacane), Klavan (46' Walukiewicz), Lykogiannis (46' Pajac); Ionita (64' Romagna), Oliva (91' Marigosu), Rog (46' Bradaric); Birsa (46' Han), Joao Pedro (64' Cigarini), Pavoletti (46' Cerri) – All,: Maran.

LEEDS UNITED: Casilla; Berardi, Copper, White, Davis; Phillips, Klich (64' Bogusz), Forshaw, Costa (61' Clarke), Hernandez, Bamford – All.: Bielsa.

ARBITRO: Marini di Roma1.

RETI: 14' Birsa. 49' Hernandez rigore.

NOTA: Espulso Phillips all'85' per gioco falloso.