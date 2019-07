“Junior Reporter”, seconda parte

25 lug 2019

I bambini di Cogolo non si fermano davanti a nulla: non li hanno spaventati nemmeno il freddo, il vento, i tuoni e la minaccia di pioggia. Così l'evento di “Junior Reporter” nella piazza principale del paese è stato ancora una volta un successo. Anche grazie alla simpatia dei giocatori rossoblù protagonisti: Luca Cigarini, Fabrizio Cacciatore, Federico Mattiello e Fabio Pisacane hanno risposto alle tante curiosità dei piccoli giornalisti in erba.

“Perchè mi chiamano il Professore? In mezzo al campo dirigo il gioco! - ha scherzato Ciga – A parte le battute: è stato il mio vecchio mister al Parma, Prandelli a ribattezzarmi in questo modo, e da allora il soprannome me lo porto dietro”.

Cacciatore ha spiegato il motivo della maglia numero 12: “In realtà il mio numero era il 29, ma quando sono arrivato a Cagliari ce l'aveva già qualcun altro. Allora mi sono consultato coi miei due bambini e insieme abbiamo scelto il 12”.

A Pisacane il compito di rispondere alla domanda sul calcio femminile. “Abbiamo seguito il Mondiale, è stato un bello spettacolo. Le calciatrici fanno quello che a loro piace di più, le ammiriamo per la passione che nutrono per questo sport".

Mattiello si è espresso sul grado di divertimento dato dagli allenamenti: “Sinceramente se la seduta comprende solo corsa e palestra, non è il massimo; se invece prevede dei piccoli tornei o gli esercizi con la palla, è meglio. Però sì, direi che tutto sommato ci divertiamo”.

E per chiudere in bellezza la serata tanti selfie e autografi.