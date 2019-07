Ultima seduta a Pejo

25 lug 2019

Si è chiuso con l'allenamento di questo pomeriggio il ritiro dei rossoblù a Pejo. Venerdì mattina la squadra lascerà il Trentino per rientrare in Sardegna: il gruppo si ritroverà in serata ad Asseminello per iniziare il ritiro in vista dell’amichevole internazionale contro il Leeds, gara che si giocherà sabato alla Sardegna Arena (ore 20.30). Sabato mattina è in programma una seduta di lavoro.

L’allenamento di oggi: esercizi di Core stability e agilità tecnica, poi lavoro su situazioni offensive pre-ordinate. Chiusura con corsa e tiri in porta. Programma personalizzato per Despodov (distorsione alla caviglia destra nell'amichevole contro il Chievo), Cacciatore e Rafael (affaticamento muscolare).