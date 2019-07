Campagna abbonamenti, si chiude il 31 luglio

25 lug 2019

Tutto è pronto per riaprire le porte della Sardegna Arena. L'appuntamento è per sabato alle 20.30 con l'amichevole di lusso tra Cagliari e Leeds. I biglietti sono in vendita allo stadio, online e nelle ricevitorie abilitate. Venerdì 26 e sabato 27 luglio la biglietteria della Sardegna Arena non sarà attiva, ci si potrà recare al Cagliari 1920 Store di Piazza Unione Sarda seguendo gli stessi orari (dalle ore 10 alle 20). I botteghini della Sardegna Arena riapriranno sabato 27 dalle 18.30 e da lunedì 29 luglio (dalle ore 10 alle 20) per gli ultimi giorni della campagna abbonamenti.

ABBONAMENTI, CHIUSURA IL 31 LUGLIO

È possibile abbonarsi anche online tramite il circuito TicketOne, rinnovando o sottoscrivendo il programma Passione Casteddu e assicurandosi tanti vantaggi ed esperienze esclusive a contatto con il mondo Cagliari Calcio. Tra le novità anche i prezzi favorevoli per i tifosi Under 12, per il rinnovato settore Distinti e la possibilità di dilazionare il pagamento.

CAGLIARI-LEEDS, TANTE PROMOZIONI PER I TIFOSI

- Gli abbonati pagheranno 2€ in tutti i settori: l’offerta sarà disponibile esclusivamente presso la biglietteria della Sardegna Arena;

- Gli iscritti al programma Passione Casteddu per la stagione 19.20 avranno diritto ad uno sconto del 50% sulle tariffe intere (promozione valida alla Sardegna Arena e online);

- Gli Under 12 potranno entrare in tutti i settori dello stadio con solo 1€;

- Riduzioni per Donne, Over 65, Under 18 e Diversamente abili.

CALCIO E SOLIDARIETÀ

Il Club invita i suoi tifosi a scendere in campo al fianco dell’Avis. Chi si presenterà entro il 27 luglio al Centro trasfusionale di via Talete per donare il suo sangue avrà in omaggio un biglietto per assistere a Cagliari-Leeds.

LEEDS, AVVERSARIO DI ALTO LIVELLO

Tre campionati inglesi, una Coppa d’Inghilterra, una Coppa di Lega, due Community Shield, due Coppe delle Fiere: è il ricco palmares del Leeds United, uno dei club più importanti del Regno Unito, per tradizione e fascino.

I “Peacocks” saranno protagonisti in un’amichevole di prestigio che segnerà il debutto del Cagliari davanti ai propri tifosi nella nuova stagione. Si affronteranno due club storici, nell’anno in cui Leeds sta festeggiando il suo Centenario.

Il Leeds United attualmente milita in Championship, la seconda serie inglese, ma parte con dichiarate ambizioni di tornare in Premier League. Per il Cagliari sarà un test interessante, contro un avversario di valore guidato da uno dei manager più quotati a livello internazionale, l’argentino Marcelo Bielsa, in passato anche CT della nazionale biancoceleste.