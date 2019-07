Maran: “Un buon test"

24 lug 2019

+ -

Cagliari-Chievo a Trento: una gara amichevole contro un avversario tosto che ha soddisfatto il mister rossoblù Rolando Maran. “C’è stato grande impegno, malgrado le condizioni climatiche non fossero favorevoli: siamo scesi dall’altitudine di Pejo e abbiamo trovato un caldo umido difficile per disputare una partita di calcio. Mi aspettavo anche la stanchezza, dato normale, visto il lavoro di questi giorni. Ci abbiamo provato, con ordine, chiaramente l’intensità deve crescere ma il caldo ha pesato parecchio. Ho visto cose buone, qualche errore, però abbiamo sempre cercato di essere squadra".

IL PALLINO DEL GIOCO

“Ormai abbiamo assimilato la mentalità di giocare la palla e tenere il pallino del gioco in mano. Non appena troveremo le energie giuste, le giocate acquisteranno velocità e ne trarremo vantaggio”.

L’INSERIMENTO DEI NUOVI

“Quando c’è un contesto che funziona, tutto diventa più facile. Stamattina abbiamo svolto alcune esercitazioni, ho notato la capacità di inserimento di Rog. Sono sicuro che non ci saranno problemi”.

SABATO IL LEEDS

“Ci teniamo a far bene, sarà la prima partita davanti alla nostra gente, nel nostro stadio. Affronteremo una squadra in procinto di iniziare il proprio campionato, certamente incontreremo delle difficoltà ma è giusto così: i test facili non servono a niente, per crescere dobbiamo fronteggiare situazioni complicate e trovare la maniera per risolverle, al di là dell’avversario”.