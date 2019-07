Sviluppo delle due fasi

24 lug 2019

Continua a ritmi serrati la preparazione dei rossoblù nel ritiro di Pejo. Sul prato di Celledizzo il gruppo si è ritrovato per una seduta prettamente tattica, a poche ore dall'impegno amichevole con il ChievoVerona. Alle 19 infatti si scende in campo allo stadio "Briamasco" di Trento, il match sarà trasmesso in diretta streaming sui nostri canali.

Dopo il riscaldamento, prima a secco e poi con i canonici torelli, Maran e il suo staff hanno lavorato sullo sviluppo della fase offensiva e la gestione di quella difensiva con esercitazioni che hanno coinvolto l'intera squadra. In campo anche Marko Rog, ultimo arrivato in casa rossoblù che dopo l'allenamento è stato presentato ufficialmente alla stampa. Al suo fianco il Direttore sportivo Marcello Carli.

L'appuntamento è dunque per stasera, per quello che sarà l'ultimo dei tre test in terra trentina. Sarà possibile acquistare i biglietti ai botteghini dello stadio "Briamasco" oppure online, cliccando qui per tutte le informazioni.