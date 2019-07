“Junior Reporter” in piazza a Pejo

24 lug 2019

Una conferenza stampa insolita: questa sera nella piazza di Pejo Fonti i calciatori rossoblù Alberto Cerri, Joao Pedro e Filippo Romagna hanno trovato al posto dei giornalisti i bambini. E le curiosità da soddisfare sono state tante, da quelle più semplici ad altre che hanno necessitato una risposta più complessa. Così è andata in scena l'iniziativa “Junior Reporter”. I primi a divertirsi sono stati proprio i tre calciatori, che non hanno perso occasione per punzecchiarsi a vicenda in maniera simpatica. Intrattenimento puro.

Nella serata condotta dal giornalista di Videolina, Alberto Masu, c'è stato spazio anche per le domande e le risposte serie. Romagna ha ammesso che il suo sogno da bambino era fare il medico. Per JP: “La conquista della A è stata una grossa emozione. Come lo è segnare davanti ai nostri tifosi alla Sardegna Arena”. Dal cuore alla tecnica: “Quando la palla ti arriva, devi pensare subito alla soluzione migliore, magari mettendo il compagno nelle condizioni di far bene”.

Esaurite le domande dei bambini, la serata si è chiusa con tantissimi selfie ad autografi di rito. Per Alberto, Joao e Filippo, la più divertente conferenza stampa della carriera.