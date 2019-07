Marko Rog al Cagliari

23 lug 2019

+ -

Il Cagliari Calcio annuncia l’arrivo dal Napoli del giocatore Marko Rog, in prestito con obbligo di riscatto, sino al ‪30 giugno 2024.

Nato a Varazdin il 19 luglio 1995, ha mosso i primi passi nel mondo del calcio nella squadra della sua città. Si mette in evidenza guadagnando l’attenzione del RNK Spalato: 9 gol in 44 partite il bilancio del ventenne Marko.

Prestazioni importanti che l’anno dopo gli valgono il trasferimento alla gloriosa Dinamo Zagabria: 11 gol in 62 presenze il suo bilancio, in una stagione e mezzo.

Nell’agosto 2016 arriva in Italia, acquistato dal Napoli. Con i partenopei, 67 presenze in tutte le competizioni, con 2 gol all’attivo. Nel gennaio di quest’anno è stato ceduto in prestito al Siviglia, totalizzando 13 gare. In Nazionale, dove ha esordito nel 2014 in un test amichevole contro l’Argentina a Londra, ha giocato 16 partite.

È un giocatore molto duttile sotto il profilo tattico: impiegato da mezz'ala, sfrutta il suo dinamismo, la velocità nelle ripartenze, il tempismo negli inserimenti e la visione di gioco. Dotato di grandi capacità di dribbling, è in grado di saltare agevolmente l’uomo nell’uno contro uno e creare superiorità numerica. In possesso di una esplosività fuori dal comune, non teme lo scontro fisico e si fa valere anche in fase di interdizione, facilitato da una stazza di tutto riguardo (1.80 per 73 chili). A seconda delle esigenze tattiche, è stato schierato anche da trequartista, posizione nella quale fa valere estro ed inventiva per offrire palloni invitanti ai compagni d’attacco, o addirittura davanti alla difesa, dove si distingue per la qualità del palleggio nella veste di prima fonte della manovra. Un centrocampista moderno, di sicuro valore internazionale, e vista l’età ancora giovane, con diversi margini di miglioramento: una pedina preziosa per il nuovo Cagliari 2019-20.

Benvenuto tra noi, Marko!