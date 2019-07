Forza, rapidità e partitelle

23 lug 2019

Va in archivio un'altra giornata di lavoro per il Cagliari, sotto gli occhi del vice presidente Stefano Filucchi e del consigliere di amministrazione Fedele Usai, da questa sera in ritiro a Pejo con la squadra. I rossoblù si preparano così all'ultimo test da sostenere in terra trentina. Mercoledì alle 19, al "Briamasco" di Trento, andrà in scena la sfida contro il ChievoVerona. Appuntamento in diretta streaming sui nostri canali.

Il pomeriggio odierno ha visto il gruppo iniziare con un'attivazione tecnica costituita da esercizi sulla conduzione orientata e la trasmissione della palla. Lo staff ha poi sottoposto la squadra ad un lavoro di forza coordinativa e in seguito di rapidità. Chiusura con un torneo a tre squadre.

Sono in vendita i biglietti per Cagliari-Chievo. Questo il link per tutte le info sull'acquisto dei tagliandi allo stadio, mentre cliccando qui è possibile acquistarli online.