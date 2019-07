Al lavoro sulla fase offensiva

23 lug 2019

Mattinata intensa per il gruppo rossoblù, in un martedì dove si scenderà in campo anche nel pomeriggio e che è vigilia dell'amichevole contro il Chievo. Appuntamento domani alle 19 al "Briamasco" di Trento, la partita sarà trasmessa in diretta streaming sui nostri canali.

Mister Maran e il suo staff hanno sottoposto la squadra ad una fase di attivazione tecnico-ludica con varie sfide, per poi proporre un lavoro di squadra sullo sviluppo della fase offensiva. Il gruppo è stato quindi diviso tra esercitazioni sul campo, con focus sui calci piazzati a favore, e lavoro di forza in palestra.

Sono in vendita i biglietti per Cagliari-Chievo. I tagliandi saranno acquistabili presso la biglietteria della Tribuna Nord dello stadio “Briamasco” il giorno della partita, ma è attiva anche la prevendita online: per acquistare i biglietti è sufficiente cliccare qui, accedere all’evento interessato e seguire la procedura.