22 lug 2019

La Lega Calcio Serie A ha diramato il tabellone della Coppa Italia 2019-20.

Il Cagliari entrerà in lizza a partire dal terzo turno, programmato per domenica 18 agosto in gara unica alla Sardegna Arena. L'avversario di Ceppitelli e compagni uscirà dalle sfide dei primi due turni eliminatori. Il 4 agosto in terra romagnola si affronteranno Ravenna e Sanremese; la squadra vincente farà visita al ChievoVerona, domenica 11 agosto.

Alla Competizione partecipano 78 Società (tutte le Società ammesse ai Campionati di Serie A e Serie B, 29 Società segnalate dalla Lega Pro e 9 dalla Lega Nazionale Dilettanti). A partire dagli ottavi di finale è previsto il sorteggio del campo di gara. La finale è in programma mercoledì 13 maggio 2020.