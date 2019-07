22 lug 2019

All'indomani dell'1-1 contro la Feralpisalò, il Cagliari è tornato subito in campo per iniziare la seconda settimana di lavoro nel ritiro di Pejo. Per la truppa di Maran seduta mattutina e pomeriggio di riposo.

Il gruppo ha svolto una fase di attivazione tecnica, dividendosi poi tra campo e palestra. Sul prato di Celledizzo spazio all'analisi didattica e situazione relativamente a quanto visto nell'amichevole domenicale, mentre in palestra lo staff sottoponeva a circuiti elastici e propriocettivi.

Importante la visita dell'Associazione Italiana Calciatori. Al termine dell'allenamento, infatti, la squadra ha incontrato il Presidente Damiano Tommaso e il Direttore Generale Gianni Grazioli.

Si torna in campo martedì con una doppia seduta. Sarà già vigilia del terzo e ultimo test in terra trentina: mercoledì alle 19 (stadio Briamasco di Trento) si giocherà Cagliari-Chievo, match che verrà trasmesso in diretta streaming sui nostri canali.