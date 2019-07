La Sardegna incontra il Trentino

22 lug 2019

Il gemellaggio tra la Sardegna e il Trentino continua. E ha allargato il suo orizzonte: dal calcio alla buona tavola. Per la gioia degli amanti della cucina sana e gustosa, quella dei sapori di una volta.

Piazza Monari a Pejo è diventata teatro di un gemellaggio gastronomico, con in campo due cuochi d’eccezione: William Pitzalis, chef del Cagliari Calcio, e Davide Zambelli, chef trentino della Val di Sole, noto al pubblico televisivo per avere vinto il programma “La prova del cuoco”. Cuochi di diversa estrazione, uniti dalla bontà dei prodotti della loro arte culinaria, messa a disposizione in uno show cooking che ha attirato la curiosità di un numeroso pubblico.

Il menù, del resto, si presentava da solo: fregola con purpuzza e asparagi seguito dal “ghisadu”, uno spezzatino di pecora. Vere eccellenze della tradizione della cucina sarda. William e Davide hanno illustrato modalità e tempi della preparazione dei piatti davanti a oltre 300 persone: la gente ha fatto la fila per la degustazione, ma l'attesa è stata ben ripagata. Una cena deliziosa, al punto che in tantissimi hanno richiesto e ottenuto il bis.

Il Cagliari e Pejo, un connubio davvero vincente.