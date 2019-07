Cagliari-Feralpisalò 1-1

21 lug 2019

Pareggio, 1-1, del Cagliari contro il Feralpisalò nell’amichevole giocata a Celledizzo. Era la prima gara dei rossoblù con una squadra professionistica: partita giocata come prevedibile su ritmi piuttosto bassi, ma non sono mancati gli spunti di cronaca. Rolando Maran ha sperimentato il 3-5-2, schieramento analogo a quello proposto dagli avversari. Un buon test sulla via della migliore condizione, in attesa del prossimo confronto, di mercoledì sera a Trento contro il Chievo.

PRIMO TEMPO: UN LEGNO A TESTA, ZERO GOL

Spalti gremiti allo stadio di Celledizzo, con tantissimi tifosi rossoblù. Nel Cagliari il trio di difesa è composto da Cacciatore, Ceppitelli e Walukiewicz; centrocampo a cinque con Mattiello, Ionita, Cigarini, Joao Pedro e Lykogiannis; gli attaccanti sono Pavoletti e Ragatzu.

Al 5’ lungo lancio dalle retrovie per Pavoletti, solo leggermente lungo, palla al portiere in anticipo sul centravanti rossoblù.

Al 7’, su cross dalla sinistra di Lykogiannis, De Lucia in uscita perde la sfera, ma su di lui era stato commesso fallo.

Al 13’ punizione battuta da Cigarini per il tiro al volo di Ragatzu che impatta al volo schiacciando però la conclusione che si perde abbastanza distante dai pali di De Lucia. Un minuto più tardi, scende Cacciatore, cross per Pavoletti, preceduto da un difensore in angolo.

Cagliari vicinissimo al gol al 18’: Lykogiannis da fuori area fa partire una sventola che si infrange sulla traversa, a portiere battuto. Sfortunato l’esterno sinisto greco, il suo gesto tecnico avrebbe meritato il gol.

Replica della Feralpisalò con un cross di Pesce per Scarsella, la deviazione di testa non fa correre alcun brivido a Cragno.

Al 21’ Cigarini riprende una respinta della difesa lombarda, potrebbe tirare, preferisce alzare il pallone in area, nessuno può approfittarne.

Al 28’ i rossoblù sfiorano ancora il vantaggio, con un tiro da fuori di Ionita, De Lucia vola sulla propria sinistra e manda in tuffo in angolo. Poco oltre la mezz’ora, guizzo sulla sinistra di Ragatzu, tiro cross sul primo palo, bloccato da De Lucia.

Al 37’ è la Feralpisalò a rendersi pericolosissima, con un colpo di testa di Caracciolo che finisce sul palo.

LA RIPRESA

Maran rivoluziona la squadra dopo l’intervallo: restano in campo soltanto Cragno e Walukiewicz. Nella Feralpisalò solo una sostituzione, Ferretti per Ceccarelli.

Al 53’ Despodov, pescato in piena area, controlla di destro e cerca un piazzato, rimpallato all’ultimo. Subito dopo ci prova Pajac, la conclusione lambisce il palo dando l’impressione del gol.

Al 55’ Despodov carpisce il pallone ad un difensore, si presenta solo davanti al neo entrato Liverani, bravo a chiudergli lo specchio e a non cadere nella finta dell’attaccante bulgaro.

Al 59’ Cerri dal limite si destreggia bene, destro radente che, deviato da un difensore, sfiora il palo. Dalla bandierina calcia Birsa, respinta della difesa, raccoglie Oliva, destro basso, fuori non di molto. Poco dopo l’ora di gioco, discesa di Pajac, cross basso in piena area, la retroguardia della Feralpi spazza.

Al 67’ ancora l’esterno croato in evidenza, traversone sul quale Cerri trova la deviazione in estirada, debole, blocca il portiere.

Al 71’ Aresti rileva Cragno. Al 73’ la Feralpisalò passa in vantaggio: angolo di Ferretti, Marchi salta all’altezza dell’area piccola e schiaccia in rete.

Al 75’ rasoiata maligna di Ferretti, Aresti manda sopra la traversa.

Al 79’ Pajac trova il corridoio per Despodov che dalla sinistra si accentra, tiro a colpo sicuro deviato sul palo dall’intervento disperato di un difensore della Feralpi.

All’83’ ancora un bel cross di Pajac, Cerri irrompe sul primo palo, tocco al volo sul fondo. Quindi Birsa cerca la porta da fuori area, il pallone vola alto.

All’87’ il meritato pari: intelligente assist di Birsa dal limite a smarcare Cerri in piena area, controllo e botta imparabile sotto la traversa.

All’89’ Birsa tenta il numero con una rovesciata, spettacolare ma difficile, fuori misura.

La gara finisce qui: mercoledì tocca al Chievo, in un nuovo collaudo precampionato.

IL TABELLINO

CAGLIARI (Primo tempo): Cragno, Cacciatore, Ceppitelli, Walukiewicz, Mattiello, Ionita, Cigarini, Joao Pedro, Lykogiannis, Ragatzu, Pavoletti.

(Secondo Tempo): Cragno (71’ Aresti), Klavan, Walukiewivz, Bradaric, Pinna, Castro, Oliva, Birsa, Pajac, Despodov, Cerri – All.: Maran.

FERALPISALO’: De Lucia (55’ Liverani), Eleuteri (60’ Rigamonti), Giani (Travaglini), Rinaldi (55’ Altare), Legati, Magnino, Pesce (60’ Hergheligiu), Scarsella (60’ Mordini), Contessa (Menni), Caracciolo (55’ Marchi), Ceccarelli (46’ Ferretti) - All.: D. Zenoni.

ARBITRO: Caresia di Trento.

RETE: 73’ Marchi, 87’ Cerri.