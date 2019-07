Calci piazzati e reattività

21 lug 2019

Dopo il bagno il folla e di affetto di ieri sera, con centinaia di tifosi in piazza per assistere alla presentazione della squadra, i rossoblù sono tornati al lavoro al campo di Celledizzo. In ritiro oggi anche Roberto Colombo dell’Area tecnica, arrivato a Pejo con il Presidente Giulini.

L’allenamento di questa mattina è cominciato col riscaldamento tecnico. Quindi sono stati formati due gruppi di lavoro: mentre uno svolgeva delle esercitazioni sui calci piazzati a favore, l’altro è stato impegnato in un circuito di reattività a stimolo visivo, curato dal preparatore atletico Roberto De Bellis.

Mattinata di lavoro anche per Filippo Romagna, impegnato con la Nazionale U21 azzurra sino a fine giugno, e da oggi a Pejo con la squadra. Il difensore ha iniziato a seguire una tabella personalizzata in vista di un suo prossimo inserimento in gruppo.

Questo pomeriggio è in programma il terzo test stagionale del Cagliari, avversaria la Feralpisalò, compagine militante nel campionato di Serie C. La partita avrà inizio alle ore 17.30 e sarà trasmessa in diretta streaming sui nostri canali.