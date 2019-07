Al lavoro sulle due fasi

20 lug 2019

+ -

Un sabato intenso e lungo per il Cagliari in Val di Pejo. La truppa rossoblù, infatti, ha concluso una seduta pomeridiana contrassegnata dall'entusiasmo dei tifosi, pronti ad abbracciare i beniamini anche nella serata di Piazza Monari (a Cogolo) per la consueta presentazione.

L'allenamento era cominciato con il lungo applauso reciproco tra squadra e sostenitori assiepati in tribuna. Svolta l'attivazione con esercizi sullo smarcamento, Maran e il proprio staff hanno proposto un lavoro per reparti finalizzato a migliorare le due fasi. A seguire largo alla partita a tema con situazioni di calci piazzati a sfavore.

Si torna in campo domenica mattina per la rifinitura che anticiperà la seconda amichevole in terra trentina: alle 17.30 sul prato di Celledizzo sfida alla FeralpiSalò, formazione di Serie C. Il match verrà trasmesso in diretta streaming sui nostri canali.