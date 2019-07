20 lug 2019

Il Cagliari Calcio comunica il trasferimento a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2019 del calciatore Fabrizio Caligara al Venezia.

Classe 2000, è arrivato in Sardegna nel gennaio 2018. Nella stagione passata ha militato nell’Olbia, dove ha totalizzato 6 presenze. Con il club neroverde avrà ora la possibilità di arricchire ulteriormente il suo bagaglio di esperienza e giocare in un campionato formativo come quello cadetto.

Buona stagione, Fabrizio!