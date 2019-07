Al lavoro tra palestra e campo

20 lug 2019

Il Cagliari si è allenato questa mattina sotto il sole di Pejo. Al campo di Celledizzo temperatura gradevole, circa 20 gradi, con tanti tifosi sugli spalti ad applaudire i rossoblù.

La squadra si è allenata prima in palestra con il preparatore De Bellis: esercizi di mobilità e core stability, lavoro propriocettivo. Il gruppo è quindi in sceso in campo dedicandosi allo fase offensiva: costruzione della manovra e finalizzazione.

Al termine dell’allenamento Rolando Maran ha incontrato una rappresentanza dei Cagliari Club “Abruzzo”, “Marche”, “Romagna” e “Piemonte”: tanto affetto per il mister che è stato premiato con una targa.

Questo pomeriggio il Cagliari ritornerà in campo per una nuova seduta.

Stasera i rossoblù incontreranno Pejo: alle 21.15, in piazza Monari, è in programma la presentazione della squadra.