19 lug 2019

Il Cagliari Calcio comunica il trasferimento in prestito secco, fino al termine della stagione 2019-20, di Luca Crosta all'Olbia.

Per il portiere milanese, classe 1998, si tratta di un ritorno in Gallura, dove ha militato nella prima metà dello scorso campionato. Arrivato in Sardegna nel 2016, Crosta debuttò in Serie A con i rossoblù nell'ultima giornata della stagione 2016-17, per poi rimanere in organico anche l'anno successivo. Quindi il trasferimento all'Olbia, dove ha totalizzato 8 presenze.

In bocca al lupo, Luca!