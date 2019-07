Ionita: “Voglio dare ancora di più”

19 lug 2019

Artur Ionita è reduce dalla sua miglior stagione con la maglia del Cagliari, per qualità e continuità di rendimento. Ora riparte con un solo obiettivo: fare meglio dell’anno passato, sia a livello personale che di squadra. “Ripartiamo da quanto di buono abbiamo mostrato nella stagione scorsa. Vogliamo migliorare la classifica e il gioco. I miei obiettivi personali sono legati a quelli della squadra, aiutare il gruppo per me resta la cosa più importante. Sento una grande responsabilità, voglio dare ancora di più”.

IL VERO IONITA

“Nel primo anno a Cagliari sono stato condizionato dall’incidente di Bologna: non avrei mai pensato che un infortunio avrebbe potuto pesare tanto. Ne ho risentito anche nella stagione dopo. L’anno scorso invece si è visto il vero Ionita, non avevo dolore, sono tornato quello di sempre. Poco da fare, comanda il corpo. Il desiderio di giocare a volte era più forte della stanchezza”.

IL RITIRO DI PEJO

“Stiamo lavorando bene, piano piano aumenteranno i carichi. Ci aspettano altre partite, utili ad accumulare minutaggio nelle gambe”.

NON SOLO SALVEZZA

“Credo che una squadra come la nostra debba puntare a qualcosa di più di una semplice salvezza. Ogni tanto ripenso alla partita contro l’Udinese e mi arrabbio: potevamo finire in altro modo, guadagnare qualche posizione in classifica. Colpa nostra, ci dispiace, ma sarà una lezione per il futuro”.

L’AMORE PER L’ISOLA

“La Sardegna è un posto di una bellezza incredibile, ci trascorro le vacanze ogni anno, prima di tornare un po' in Moldavia. Cerco di fare venire nell’Isola il più possibile sia la mia famiglia che gli amici. Per quanto riguarda la gente sarda, finora ho incontrato solo persone positive, sempre pronte a darti una mano. Posso dire di aver incontrato tanti amici qui in Sardegna”.