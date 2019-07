Walukiewicz: “Impegno e lavoro”

18 lug 2019

Un giovane difensore polacco per rinforzare la difesa rossoblù. Classe 2000, Sebastian Walukiewicz arriva al Cagliari dal Pogon Stettino con tanta voglia di crescere e migliorare, frequentando la dura scuola del calcio italiano. “Avevo diverse offerte, ma ho scelto la Serie A per la sua grande tradizione a livello difensivo. So di avere tanto da imparare qui a Cagliari, prometto tanto impegno e lavoro. Ho cercato di prepararmi guardando tante partite, appena potevo: la differenza più grande con il calcio polacco riguarda la velocità di gioco, qui è tutto più rapido, dovrò adattarmi in fretta. Conosco il mio connazionale Bartosz Salamon, so che ha giocato nel Cagliari e ha fatto bene. Per me il passaggio in Italia è una tappa importante della carriera: è la prima volta che mi trasferisco all’estero, sarà una sfida dura ma sono convinto di vincerla”.

IL PRIMO IMPATTO

“Qui ci si allena in modo diverso da quanto succede in Polonia, ma ogni giorno che passa prendo sempre più confidenza con i nuovi metodi. Ho parlato a lungo con l’allenatore, mi ha detto cosa si aspetta da me e mi ha dato molti preziosi consigli. La squadra è ottima, i compagni mi hanno accolto benissimo, il primo impatto è stato decisamente buono”.

LE CARATTERISTICHE DI GIOCO

“Mi piace giocare la palla, impostare da dietro, ma il mio compito principale rimane quello di difendere. In squadra ci sono tanti giocatori di valore con la giusta esperienza, sono sicuro che da loro imparerò molti trucchi del mestiere; ad esempio, mi farà senz’altro crescere affrontare in allenamento Pavoletti, un centravanti abituato a giocare molto sul piano fisico. I miei modelli di riferimento? Sergio Ramos e Piqué. Tra gli italiani, apprezzo Bonucci”.

L’ESPERIENZA AI MONDIALI UNDER 20

“Purtroppo i risultati non sono stati soddisfacenti, siamo usciti al secondo turno proprio contro l’Italia. È stata però un’esperienza straordinaria, non solo per me ma anche per i miei compagni di squadra”.